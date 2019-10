OM : Valbuena supplié de revenir à Marseille

Dans : OM, Mercato.

Depuis que l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Rudi Garcia comme nouvel entraineur, le match à venir au Vélodrome entre l’OM et l’OL est dans toutes les têtes.

Forcément, l’entraineur français risque d’avoir un accueil houleux après la fin de son aventure catastrophique dans la cité phocéenne. De quoi forcément rappeler des souvenirs dans cette rivalité, exacerbée quand Mathieu Valbuena, ancien champion de France avec l’OM, avait rejoué au Vélodrome sous le maillot lyonnais deux ans plus tard. « Petit Vélo » y avait reçu un accueil musclé, avec même une potence à son effigie, et cela l’a clairement touché. Dans les colonnes de So Foot, le joueur actuellement à l’Olympiakos fait néanmoins la part des choses, et assure que les supporters de l’OM ont un son de voix bien différent quand il les croise dans la rue.

« Moi j’aime bien les ambiances électriques, ce qui m’a le plus peiné, c’est d’avoir tant apporté à l’Olympique de Marseille et d’être reçu comme ça, regrette-t-il. Mais croyez-moi, c’était un contexte qui voulait ça. Moi je ‘vis’ sur Marseille, je ne vois jamais une personne m’insulter dans la rue. Tous les gens me disent ‘merci pour tout ce que tu as fait à l’OM, tu devrais revenir’ », a livré un Mathieu Valbuena. Si Rudi Garcia devrait avoir un accueil aussi houleux, pas sûr que les supporters lui demandent de revenir de sitôt.