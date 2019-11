OM : Une surprise XXL pour Strootman au mercato ?

Dans : OM.

Sévèrement jugé par les supporters de l'Olympique de Marseille, qui en font le symbole de l'échec du mercato sauce Rudi Garcia, Kevin Strootman donne pourtant satisfaction à André Villas-Boas. Et ça change tout.

Les dirigeants de l’OM ont fait un très gros effort financier pour faire venir Kevin Strootman de l’AS Rome en 2018 à la demande de Rudi Garcia. A l’époque, les fans marseillais avaient été enthousiasmés par la signature du milieu de terrain, même si pour cela le club phocéen avait lâché 25ME plus un salaire de 0,5ME par mois. Mais un an plus tard, le désenchantement a gagné le Vélodrome, et Kevin Strootman est désormais considéré comme un maillon faible surpayé. Dimanche, malgré la victoire de l’Olympique de Marseille à Toulouse, le joueur néerlandais a encore été ciblé par les critiques.

Mais avant la réception de Brest, vendredi soir, André Villas-Boas a pris le contrepied des supporters de l’OM sur le cas Strootman. « Je sais que les opinions qui sont sorties dans la presse ne sont pas identiques à la mienne. Avec le staff on en a parlé, et on a trouvé qu'il avait été très compétent dans l'équilibre et le positionnement. La seule fois où je me suis énervé sur son positionnement, c'était à la 80e minute, car il avait eu un manque d'attention sur le côté gauche. Mais il a fait un match très complet. Sur l'aspect physique, il se sent bien. Il est toujours convoqué avec son équipe nationale, il lui reste un espoir d'être à l'Euro. Et pour nous, dans son poste de sentinelle, il a fait son travail. J'espère que ça continuera », a prévenu l’entraîneur portugais de l’Olympique de Marseille. Un message qui marque peut-être un tournant concernant l’avenir de Kevin Strootman, dont le départ était pourtant évoqué dès le mercato d’hiver.