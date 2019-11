OM : Une surprise de taille signé AVB face à l'OL ?

Dans : OM.

Rudi Garcia comme André Villas-Boas ont droit à un casse-tête tactique avant le match entre l’OM et l’OL, ce dimanche soir au Vélodrome.

Pour l’entraineur lyonnais, c’est l’absence de Memphis Depay qui devra être compensée. Pour celui de Marseille, c’est plus sournois, car la suspension de Hiroki Sakai oblige Bouna Sarr à descendre d’un cran pour retrouver son poste d’arrière droit. Résultat, le poste offensif sur le couloir droit est libre, toujours en l’absence de Florian Thauvin, qui n’a pas l’air sur le point de revenir à la compétition. La solution la plus logique serait de mettre Valère Germain, comme ce fut le cas pendant la belle période de l’OM au début de l’automne.

Mais Villas-Boas a aussi préparé une surprise cette semaine à l’entrainement dévoile L'Equipe ce dimanche. S’il ne veut pas mettre Nemanja Radonjic en qui il n’a plus confiance, l’entraîneur portugais pourrait surprendre en alignant Maxime Lopez, lui qui a déjà joué à quelques reprises à ce poste la saison dernière. Un risque qui ne correspondrait toutefois pas à la volonté d’AVB d’avoir plus de centres et plus de tirs lors de ses matchs, le minot étant surtout un joueur qui aime avoir le ballon dans les pieds et le faire vivre à courte distance. Mais dans une équipe où Boubacar Kamara devrait poursuivre sa pige au milieu de terrain, l’OM ne s’interdit visiblement rien pour surprendre l’OL.