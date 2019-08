OM : Une recrue en deux mois, Zubi accuse les Anglais

Dans : OM, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Alors que l’Olympique de Marseille lancera sa saison en Ligue 1 face à Reims le 10 août prochain, les supporters commencent à s'impatienter.

Certes, le club phocéen a récemment débloqué son compteur de recrues en faisant venir Alvaro Gonzalez. Au cours des prochains jours, Darío Benedetto est même attendu sur la Canebière. Sauf que malgré tout, les fans de l’OM attendent bien plus de ce mercato estival. Mais après une saison dernière compliquée, Marseille est quelque peu bloqué par le fair-play financier de l’UEFA. Une situation handicapante, surtout que la formation olympienne n’arrive pas à vendre ses joueurs bankables, comme Morgan Sanson. Pisté par plusieurs clubs anglais cet été, le milieu de terrain est finalement bien parti pour rester à l’OM. La faute à la froideur anglaise, selon Andoni Zubizarreta.

« La fin du mercato anglais ? C’est toujours un élément qui joue dans le marché. Car le mercato anglais est celui qui a le plus d’argent, où les chiffres sont les plus importants. Quand le marché anglais se met en marche, l’argent arrive partout en Europe. Toute l’Europe attend que ce marché anglais entre en action. Mais cette année, les clubs anglais n’ont pas fait de grosses recrues. Arsenal vient d’acheter Pépé pour 80 ME. Mais il n’y a pas trop eu de transferts. Les clubs de Manchester n’ont pas fait beaucoup, Liverpool n’a rien fait, Chelsea est interdit de faire… Il faut attendre. La fermeture du marché anglais, c’est la première partie du mercato d’été. Après cela, les clubs européens auront de nouvelles possibilités », a lancé, en conférence de presse, le directeur sportif espagnol, qui espère donc bénéficier d’un coup de pouce britannique avant la 8 août prochain, et la fermeture du marché anglais. L’OM en aurait bien besoin pour recruter notamment un nouveau latéral gauche...