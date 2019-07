OM : Une recrue ciblée à Reims, mais ce n'est pas Oudin

Dans : OM, Mercato, Reims.

Limité financièrement, l’Olympique de Marseille ne peut pas attendre éternellement des ventes avant de recruter, sous peine de démarrer la saison avec un effectif déjà très fragile.

Les recruteurs se démènent ainsi pour trouver des pistes abordables, et c’est comme cela que la possibilité de recruter Mathieu Cafaro est arrivée sur la table, annonce le FC Marseille. Le milieu offensif sort d’une belle saison avec Reims, et à 22 ans, il pourrait tenter l’aventure dans un club de plus grande dimension.

Toutefois, Cafaro a récemment prolongé au Stade de Reims, et ce jusqu’en juin 2022, ce qui ne devrait pas faciliter les négociations. L’ancien toulousain possède une valeur marchande de 7,5 ME, et pourrait être vu comme le remplaçant de Lucas Ocampos, le Français ayant l’habitude d’évoluer sur le côté gauche de l’attaque. Une piste qui pourrait donc prendre de l’ampleur dans les prochains jours, même si le problème reste le même, à savoir la capacité de l’OM à allonger l’argent nécessaire pour recruter.