OM : Une précision de taille sur l’avenir d’Abdennour

Dans : OM, Mercato.

L’Olympique de Marseille a totalement révolutionné sa défense centrale cet été, notamment en faisant revenir deux anciens de la Ligue 1 que sont Adil Rami et Aymen Abdennour.

Si le premier a pris ses marques et est désormais indispensable, le second a connu quelques pépins physiques et ne parvient pas totalement à prendre le meilleur sur Rolando. Utilisé seulement à 9 reprises cette saison, le Tunisien n’est pas encore certain de continuer l’aventure à l’OM la saison prochaine alors qu'un prêt de deux ans avait été initialement annoncé. En effet, proche de Valence, Super Deporte annonce que l’accord signé à l’OM pour le prêt de l’ancien monégasque porte sur deux ans, mais seulement si Abdennour participe à au moins 15 matchs dans la saison.

Pour le moment, ce total n’a pas été atteint et cela pourrait donc provoquer le retour précipité du Tunisien au sein du club espagnol. Toutefois, la saison est encore longue, et la barre des 15 rencontres est clairement atteignable. A moins, et cela s’est déjà vu dans d’autres clubs, que l’OM ne soit pas satisfait des prestations du défenseur central de 28 ans, et ne lui permette pas d’atteindre ce total qui obligerait le club provençal à le conserver dans son effectif, avec le salaire qui va avec.