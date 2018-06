OM : Une offre bizarre, et Balotelli s'éloigne de l'OM ?

Dans : OM, Mercato.

Quasiment seul sur le coup depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à finaliser la venue de Mario Balotelli.

Si l’intérêt est réciproque, les demandes salariales de l’attaquant italien, et notamment de son agent, ont refroidi les dirigeants marseillais, qui n’arrivent pas à trouver un accord. Connaissant Mino Raiola, qui pousse vers un retour en Italie de son poulain depuis des mois, il ne fallait pas attendre bien longtemps pour qu’une piste ne s’active. C’est le cas avec l’intérêt du Napoli, qui a vu Mino Raiola lui proposer l’attaquant niçois, avec un premier retour positif.

Selon Il Mattino, la partie n’est toutefois pas gagnée non plus pour le club de Campanie. Le Napoli craint une « rechute » de Balotelli dans son comportement, au sein d’une ville où le football mène à tous les excès. C’est pourquoi le salaire fixe de « Super Mario » ne serait pas énorme, mais que la part variable selon le comportement et les performances serait très importante. Pas forcément de quoi ravir le clan de l’Italien, pour qui cela ne démontre pas forcément une très grande confiance en ses capacités. Autant dire que l’OM a encore toutes ses chances, même s’il faudra forcément faire un gros effort financier pour arriver à finaliser ce transfert.