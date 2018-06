OM : Une féroce concurrence attend l'OM pour Aboubakar

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Déjà dans le viseur de l’Olympique de Marseille en 2017, Vincent Aboubakar figure toujours sur les tablettes phocéennes.

En effet, l’international camerounais semble être le plan B du club olympien, en cas d’échec dans les négociations avec Mino Raiola pour Mario Balotelli. Mais l’homme aux 15 buts et 4 passes décisives en Liga NOS la saison dernière a la cote au mercato, comme l’indique le média turc Milliyet ce lundi. D’après le journal stambouliote, le Besiktas Istanbul a fait de Vincent Aboubakar sa priorité en vue de la saison prochaine.

Pour rappel, l’ancien attaquant du FC Lorient a porté les couleurs du club turc lors de la saison 2016-2017 sous la forme d’un prêt payant à hauteur de 2,5ME. Mais à cette époque, Besiktas avait laissé Vincent Aboubakar retourner à Porto. Un an plus tard, les dirigeants turcs semblent regretter leur décision et souhaitent rapatrier le natif de Yaoundé, désormais estimé à 20ME par le FC Porto sur le marché des transferts. Par ailleurs, la presse portugaise annonçait ce week-end que Vincent Aboubakar n’était par intransférable cet été…