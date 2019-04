OM : Une erreur de com' de débutant, Pierre Ménès accuse Eyraud

Dans : OM, Ligue 1.

Sa sortie sur la « fin de cycle » et les remaniements importants attendus sur le marché des transferts l’été prochain, Jacques-Henri Eyraud n’a probablement pas fini d’en entendre parler.

Même si ces paroles étaient destinées à préparer la suite pour le club provençal, cela a eu pour beaucoup un effet pervers sur l’équipe et le moral de l’effectif, portant l’attention sur un éventuel remue-ménage, au lieu de rester concentré sur l’amélioration du jeu et des résultats. Résultat, c’est le président marseillais qui prend cher après la déconvenue sportive de samedi face à Angers, comme l’explique Pierre Ménès.

« Et ce quatrième, c’est évidemment l’OM qui s’est sabordé en beauté face à Angers. Après avoir très rapidement mené 2-0 grâce à un doublé de Balotelli, les Marseillais ont totalement arrêté de jouer et ont accumulé les fautes de défense. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans cette équipe, j’irais même jusqu’à dire dans ce club. Il est quand même anormal que Strootman, Gustavo et Payet soient écartés aussi longtemps de l’équipe première. Alors OK, on ne change pas une équipe qui gagne, mais quand tu gagnes à Dijon et contre Amiens, cet argument ne pèse pas bien lourd. Aujourd’hui, l’OM se trouve avec trois cadres qu’il va falloir relancer, tant au niveau physique que dans l’implication. Ce sera d’autant plus difficile que le président Eyraud a livré des déclarations aberrantes dans la semaine en disant que l’OM était en fin de cycle et qu’il allait y avoir des départs. Autant dire que tous les joueurs qui ne sentent plus trop motivés par le projet sont déjà en vacances et n’ont plus qu’à se mettre les pieds dans les tongs au bord de la piscine. Cela annonce une fin de saison délicate pour Marseille qui va maintenant devoir oublier ses rêves de Ligue des Champions et regarder derrière », a prévenu le consultant de Canal+, pour qui Rudi Garcia aurait dû remettre les cadres en jambes beaucoup plus tôt. Un véritable casse-tête pour l’entraineur marseillais, qui se serait fait allumer s’il avait connu un mauvais résultat après avoir changé son équipe qui enchainait les bonnes performances…