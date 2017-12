OM : Une deuxième salve fatale pour ce bon plan du mercato

Dans : OM, Mercato, EAG.

A la recherche d’un latéral gauche pour cet hiver, l’Olympique de Marseille rêve de recruter en France. Une possibilité qui limite néanmoins les choix, puisque le club provençal entend faire venir un joueur utilisable rapidement, et qui a aussi le niveau pour aider l’OM à atteindre ses objectifs élevés. Parmi les cibles récemment évoquées, se trouve Pedro Rebocho, qui se fait remarquer avec Guingamp, où il parvient à faire oublier Fernando Marçal. L’international espoir portugais de 22 ans vient d’arriver, et ne compte pas repartir aussi tôt. C’était la volonté affichée du club breton la semaine dernière quand la rumeur de l’intérêt de l’OM est arrivée, et c’est aussi celle du joueur, comme l’a confirmé son représentant à Foot01.com.

« Aucune offre n'a été faite par l’OM. Pedro vient d'arriver dans le club. Il est heureux là-bas. Et Guingamp n’est de toute façon pas vendeur pour cet hiver », nous a expliqué l’agent de Pedro Rebocho, Carlos Goncalves. Une manière simple de faire comprendre que l’En Avant n’a pas l’intention de voir son joueur être perturbé par l’intérêt de l’OM à son égard, même s’il faudra vérifier si cette position reste identique en cas d’offre concrète de la part du club phocéen.