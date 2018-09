OM : Une défaite à huis-clos, Pierre Ménès en veut aux supporters

Dans : OM, Coupe d'Europe, Europa League.

Ce n’était pas l’ambiance des grands soirs de Coupe d’Europe ce jeudi soir à Marseille, puisque le Vélodrome était vide.

Pour les débordements de la saison dernière, en finale comme lors des tours précédents, l’OM a été condamné à débuter sa saison avec un huis clos total, ce qui perturbe forcément les joueurs. Même s’il est impossible de savoir si la présence des fans aurait réellement changé le score, cette défaite est peut-être une bonne chose pour eux. Pierre Ménès estime que cela pourrait déboucher sur une prise de conscience dans les tribunes.

« Pendant ce temps-là, Marseille s’est fait surprendre par Francfort dans un Vélodrome vide. Il est évident que le fait que ce match ait eu lieu à huis clos a fortement pesé sur le résultat. Maintenant, il faut aussi se demander pourquoi et s’interroger sur l’attitude de certains supporters du club, qui ne se sont pas très bien comportés, que ce soit dans leur stade ou à l’extérieur. J’espère que ce match à huis clos, perdu de surcroît, mettra un peu de plomb dans la tête de ces supporters qui, la preuve en est, font parfois plus de mal que de bien à leur équipe », a rappelé le consultant de Canal+, persuadé qu’avec les nombreuses amendes et ces matchs à huis-clos, les supporters feraient bien de se calmer un petit peu.