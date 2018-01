OM : Une confidence et une nouvelle mission pour Zubi au mercato

Dans : OM, Mercato.

Les dirigeants marseillais ont prévenu, le marché des transferts hivernal ne devrait pas déboucher sur de gros bouleversements dans l’effectif, même si quelques manques sont identifiés.

Mais pour pouvoir recruter, l’OM aimerait surtout se défaire d’un ou deux contrats, et notamment ceux de Rod Fanni, suivi en Ligue 1, et Doria, invité très fortement à partir. Un double départ qui serait donc le bienvenu, même si Andoni Zubizarreta n’y croit visiblement pas trop. L’Equipe annonce ainsi que le directeur sportif s’est confié en privé sur cette situation avant le début du mercato, et reconnaissant que les deux joueurs ont un contrat très confortable à l’OM, le départ d’un seul des deux défenseurs serait déjà une petite victoire.

Mais visiblement, cela semble jouable puisque dans le même temps, le dirigeant espagnol a activé ses réseaux pour recruter un défenseur central au profil physique. Avec les probables départs, cet hiver ou cet été, de Doria, Fanni et même Rolando, l’OM se doit en effet de préparer la suite alors que Grégory Sertic ne semble pas faire partie des plans non plus. Autant dire que ces premières recherches pour un défenseur central devraient se poursuivre, en janvier et jusqu’à l’été.