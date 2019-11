OM : Un « sketch », il raconte son mercato de l’enfer

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a fait un effort financier important pour s’offrir Valentin Rongier. Un transfert bouclé après la fermeture officielle du mercato…

En effet, c’est en qualité de joker que l’ancien capitaine du FC Nantes a signé à l’Olympique de Marseille, 24 heures après la fin du mercato. Le feuilleton a été extrêmement long à aboutir, et le joueur est passé par toutes les émotions. Dans les colonnes de So Foot, Valentin Rongier a notamment raconté comme Waldemar Kita avait fait traîner les choses en modifiant son offre. De plus, celui qui a réalisé un match plein face à Lille samedi après-midi a indiqué qu’il avait consenti à quelques efforts financiers pour aider l’OM. Les supporters apprécieront…

« Vers midi, c’est la délivrance. On n’avait pas dormi, on était sur les nerfs, et avec mon père on se prend dans les bras. On débarque donc à la Commanderie, contents, et là, tu vois la tête des gens... Ils tiraient une de ces tronches... On me lâche : "Kita a changé l’offre qu’il voulait..." C’est reparti pour un tour. De 15h30 à 23 heures on est là, dans un bureau, à attendre la fin des négos. C’était un sketch ! J’ai fait les efforts financiers, j’ai abandonné certaines primes pour permettre à l’OM d’avoir une meilleure trésorerie, et pourtant dans ma tête, je me prépare à rentrer à Nantes » a indiqué Valentin Rongier. Finalement, le deal aboutira le lendemain pour le plus grand bonheur de Valentin Rongier et de son entourage.