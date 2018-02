OM : Thauvin va rapporter gros à l'OM, un scientifique s'explique

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

De nouveau décisif contre Metz vendredi soir, Florian Thauvin affiches des statistiques impressionnantes depuis le début de la saison (13 buts, 10 passes décisives en Ligue 1). Un état de forme qui fait bien évidemment monter en flèche la cote du joueur. Désormais, l’attaquant de l’Olympique de Marseille vaudrait 72ME selon l’Observatoire du Football du CIES. Collaborateur scientifique au CIES, Loïc Ravenel a détaillé dans les colonnes de La Provence les éléments qui font monter la flèche de Florian Thauvin à ce point.

« Il possède toutes les caractéristiques pour arriver à un tel ordre de grandeur : il est dans la fleur de l'âge, international en pleine bourre, a un contrat longue durée (2021) et joue dans un club qui fonctionne bien. Quatre ou cinq années de plus haut niveau l'attendent. Une belle revente peut aussi être envisagée. Sera-t-il transféré pour un montant compris entre 65 et 80 M€ ? Cela dépendra de l'offre, mais on est souvent proche de la réalité » a expliqué le scientifique, absolue convaincu que l’Olympique de Marseille réalisera un énorme coup financier quand il vendra Florian Thauvin. Mais cela n’est (pour l’instant) pas à l’ordre du jour selon Jacques-Henri Eyraud…