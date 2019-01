OM : Un rodéo à Marseille ? Ne comptez pas sur Frank McCourt

Dans : OM, Ligue 1.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt suit pour le moment de loin la crise que traverse son club.

S’il assiste de temps en temps à des matchs de la formation phocéenne, il n’a pas prévu de passage en Provence prochainement. Et il n’a pas prévu de décisions spectaculaires non plus, en réponse à tous ceux qui attendent ou espèrent que Rudi Garcia fera les frais des mauvais résultats actuels. Mais l’homme d’affaire américain reste pour le moment dans la droit ligne de conduite fixée par Jacques-Henri Eyraud, qui ne peut pas se permettre le désaveu de lâcher l’entraineur qu’il vient de prolonger jusqu’en juin 2021. Contacté par La Provence, un proche de Frank McCourt avoue que pour le moment, le navire tangue mais le capitaine n’est clairement pas inquiet par les secousses.

« Frank est un combattant. Il sait qu’il peut y avoir des hauts et des bas. C’est le sport. Mais il n’est évidemment pas satisfait des résultats… Il n’est pas que le propriétaire, il est aussi le steward, celui qui donne les orientations. Il attend des joueurs qu’ils montrent leur valeur et leur caractère dimanche contre Monaco », a fait savoir l’entourage du patron US du club marseillais. Une approche assez philosophe, et qui rappelle qu’un rebond en championnat et une place sur le podium au final aiderait clairement l’OM à sauver sa saison. Un peu de « Think positive » à l’américaine, en somme.