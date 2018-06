OM : Un revirement dans ce dossier, Garcia a eu le dernier mot

Dans : OM, LOSC, RCSA, Mercato.

Doublure de Steve Mandanda à l’Olympique de Marseille, Yohann Pelé a deux opportunités de terminer sa carrière en tant que numéro 1.

Le gardien de 35 ans a reçu des offres du LOSC et de Strasbourg qui lui proposent un contrat de deux saisons, plus une en option chez les Dogues, si l'OM le libère. Deux possibilités alléchantes pour l’ancien Toulousain. Seulement voilà, le club phocéen a d’abord décidé de bloquer son portier remplaçant, et prolonger son bail qui expire en 2019. Autant dire que Pelé et son entourage n’ont pas apprécié. Heureusement pour lui, Rudi Garcia est intervenu dans ce dossier.

En effet, l’entraîneur olympien a demandé à ses dirigeants de conserver et de prolonger son dernier rempart, révèle France Football. Pour s’aligner sur Lille et Strasbourg, l’OM lui a donc offert un contrat de deux ans avec le même salaire brut estimé à 1,2 M€. Des conditions acceptées par Pelé, qui a reçu la garantie de jouer davantage dans les coupes nationales, avec l’accord du titulaire Mandanda. La prolongation devrait être signée, un souci en moins pour Marseille.