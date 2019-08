OM : Un révélation brutale sur Strootman et un départ imminent ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Kevin Strootman figure bien dans le groupe de l'Olympique de Marseille pour la réception de Reims ce samedi au Vélodrome, mais le milieu néerlandais pourrait bien faire à cette occasion l'une de ses dernières apparitions, et peut-être même la dernière, devant les supporters de l'OM. En effet, l'avenir phocéen du joueur de 29 ans semble s'inscrire en pointillés, et une décision risque de rapidement tomber le concernant. L'Equipe affirme qu'au sein même des dirigeants et du staff marseillais on ne croit plus à un retour de Kevin Strootman à son meilleur niveau, celui d'avant sa grave blesse au genou, et que l'international néerlandais restera comme le plus coûteux bug de l'ère Rudi Garcia.

Cependant, Kevin Strootman a encore 4 ans de contrat avec l'Olympique de Marseille et un salaire de 500.000 euros par mois. L'OM tente donc de lui trouver une porte de sortie à trois semaines de la fin du mercato, et ce n'est pas facile. Le mercato anglais étant fermé définitivement, c'est en Italie que les regards se tournent. Et pour faciliter l'opération, le quotidien sportif précise que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta sont désormais disposés à prêter Kevin Strootman pour peu que le club intéressé prenne en charge tout ou partie de son salaire.