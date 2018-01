OM : Un refus catégorique calme l'OM pour ce joueur à 10ME

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Marseille ne fera pas de folie durant ce mercato hivernal. Néanmoins, le club phocéen ne se privera pas de recruter si certaines bonnes opportunités se présentent.

Ces derniers jours, un nom revient avec insistance du côté de la cité phocéenne, celui de Renato Tapia. Milieu de terrain défensif également capable d’évoluer en défense centrale, le joueur de Feyenoord plaît à Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l’OM. Récemment, Fox Sports avançait que Marseille hésitait à dégainer près de 10ME pour s’attacher les services de l’international péruvien.

Pour l’heure, l'OM n'est pas passé à l’acte. Et pour cause, à en croire les informations de Guillermo Bullon, les dirigeants de Feyenoord ont refroidi leurs homologues olympiens en leur expliquant que Renato Tapia était intransférable cet hiver. L’OM ne devrait pas faire le forcing au mois de janvier selon le journaliste espagnol, qui précise néanmoins que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta vont continuer à sonder le marché pour tenter de trouver un joueur à ce poste. Les éventuels départs de Rod Fanni et de Doria pourraient également permettre à Marseille d’avoir plus de latitude financièrement…