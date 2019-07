OM : Un miracle pour Marseille et Strootman au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Débarqué à l'Olympique de Marseille l'été dernier en provenance de la Roma pour 25ME et un salaire d'un peu plus de 5ME par an, Kevin Strootman a encore quatre ans de contrat avec l'OM, ce qui est forcément un problème pour un club phocéen qui cherche justement à se soulager des joueurs ayant ce profil. Et selon TMW, les dirigeants marseillais ont peut-être trouvé un client pour l'international néerlandais et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de....l'AS Rome. En effet, un an après avoir cédé l'un des chouchous des supporters, le club de la capitale italienne est disposé à faire revenir Kevin Strootman en consentant à faire un effort financier.

La Roma n'ira pas jusqu'à faire un chèque de 25ME pour réintégrer Kevin Strootman, c'est pourtant ce que demanderaient les responsables de l'Olympique de Marseille. Mais le club italien est prêt à s'approcher de cette somme en additionnant un prix fixe et des bonus divers. Seul souci, l'AS Rome refuse de s'aligner sur le salaire que Strootman touche actuellement à l'OM, et ne transigera pas sur cet aspect du dossier prévient TMW, qui précise que des discussions seraient en cours depuis plusieurs semaines entre l'Olympique de Marseille, la Roma et le clan Strootman.