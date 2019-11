OM : Un mercato hivernal de feu, AVB lève le doute

Dans : OM.

Deuxième de Ligue 1, l’OM peut croire en ses chances de terminer sur le podium. Pour atteindre cet objectif, André Villas-Boas aimerait néanmoins du renfort au mercato hivernal…

Invité de Téléfoot dimanche matin, le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta indiquait que sa volonté était de recruter afin de satisfaire les demandes de son entraîneur, avec qui il entretient d’excellentes relations. Mais sur TF1, André Villas-Boas a tempéré en précisant qu’il serait très difficile de recruter pour l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’actuel dauphin du PSG est toujours dans l’obligation de vendre avant de recruter. Et l’objectif n°1 fixé par Frank McCourt est d’alléger la masse salariale de l’effectif…

« Recruter cet hiver ? Ce n'est pas seulement une envie, on en a besoin. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation très difficile sur l'aspect financier » a indiqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, toujours très cash et sans langue de bois, avant de poursuivre. « Si je connaissais la situation à mon arrivée ? Comme ci comme ça. Ce qui m'a été dit, c'est que pour faire des achats, on doit vendre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de joueurs à vendre ». La problématique sera donc difficile à résoudre pour Marseille lors du prochain mercato hivernal. Ce week-end, L’Equipe dévoilait notamment que Kevin Strootman ne serait pas retenu en cas d’offre, même en prêt. Ces derniers jours, son nom était associé à Everton pour combler la blessure d’André Gomes.