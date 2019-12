OM : Un malaise Benedetto-Payet à Marseille ?

Dans : OM.

De retour après une alerte musculaire l’ayant privé du match contre Bordeaux, Dario Benedetto a traversé le match à Metz contre un fantôme samedi dernier (1-1).

Eblouissant lors des premiers matchs de championnat, l’international argentin est plus en difficulté ces dernières semaines, bien qu’il soit toujours très utile au jeu collectif de l’Olympique de Marseille. Néanmoins, certaines phases de jeu inquiètent René Malleville, lequel a notamment remarqué une certaine distance entre le buteur olympien et Dimitri Payet. Sur l’antenne de Radio Star, le supporter emblématique de l’Olympique de Marseille a tiré la sonnette d’alarme.

« Il y a un truc que je ne comprends pas, c’est pourquoi à chaque fois que Benedetto joue et que Payet est là, il ne reçoit aucun centre ? Payet envoie de chaque côté mais pas sur Benedetto. On connaissait le problème qu’il y avait entre Payet et Thauvin pendant un moment. Je n’aimerais pas qu’il y ait la même chose entre Payet et Benedetto. Benedetto est un joueur de qualité et il a besoin de bons ballons. Payet fait partie de ceux qui devraient lui en envoyer » a fait remarquer René Malleville, lequel n’aimerait pas que Dimitri Payet soit en froid avec Dario Benedetto. Reste à voir si cette thèse un brin farfelue se confirmera dans les prochaines semaines ou si effectivement, il y a un problème entre le n°10 de l’OM et l’attaquant recruté pour 15 ME cet été.