OM : Un joueur se lâche après l’élimination en Europa League

Finaliste en titre de l’Europa League, l’Olympique de Marseille est déjà éjecté de la compétition alors qu’il reste encore deux matchs de poule.

Un véritable fiasco dans une poule relevée, où l’OM a perdu des points de manière assez incroyable face à Francfort et Limassol. Si cela peut forcément donner des regrets, il ne faut pas crier à l’injustice selon Morgan Sanson, pour qui les joueurs olympiens n’ont que ce qu’ils méritent au final.

« Être éliminé directement en poules, c'est compliqué, mais on le mérite par rapport à nos performances. On n'a pas su prendre les points quand il le fallait, on s'est fait rattraper au score dans des circonstances décevantes. Malheureusement, notre élimination est méritée même s'il y a eu du mieux dans tous les domaines », a livré le milieu de terrain marseillais dans les colonnes de La Provence. Un constat dur mais implacable pour une formation qui a fait vibrer ses supporters dans cette épreuve la saison passée, mais qui va désormais devoir jouer deux rencontres pour rien, et regarder la suite de l’épreuve à la télé.