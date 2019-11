OM : Un jeune pour éjecter Mandanda, AVB refuse de se mouiller

Dans : OM.

De retour à un bon niveau cette saison, Steve Mandanda (34 ans) fait de nouveau l’unanimité à l’Olympique de Marseille. Pourtant, le sujet de sa succession réapparaît.

Tant critiqué la saison dernière, y compris par les supporters de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda a de quoi savourer son retour au premier plan. Revenu de vacances avec quelques kilos en moins grâce à une cure à Merano, le gardien olympien a remis tout le monde d’accord. A commencer par le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps qui l’a rappelé lors des derniers rassemblements. Le vrai Mandanda est de retour et pourtant, certains ne peuvent s’empêcher de penser à sa succession. En effet, le nom du Brestois Gautier Larsonneur (22 ans), fan de Mandanda et futur adversaire de l’OM vendredi, a été cité pendant la conférence de presse d’André Villas-Boas.

Un sujet apparemment gênant pour l’entraîneur portugais. « Est-ce que Larsonneur aurait le niveau pour jouer à l’OM ? Je ne savais pas qu’il était fan de l’OM et de Steve, je laisse le mercato des gardiens à Andoni et Will Coort, l’entraîneur des gardiens, a esquivé le technicien. C’est vrai qu’il joue très bien avec les pieds. » On peut comprendre que le coach olympien souhaite éviter les sujets sensibles. Mais nul doute que Mandanda aurait aimé recevoir le soutien de son entraîneur dans une réponse plus catégorique. De son côté, l'international Espoirs français appréciera.