OM : Un grand espoir du foot africain visé au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

André Villas-Boas ne cesse de le répéter depuis la fin du mercato : l’effectif de l’Olympique de Marseille est bien trop court en quantité.

Et les faits donnent malheureusement raison au coach portugais puisque les absences de Payet, Thauvin, Alvaro et Kamara ont été fatales à Marseille durant le mois de septembre avec quatre matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. Cet hiver, le club phocéen pourrait donc prendre les choses en main pour tenter d’étoffer son effectif avec des joueurs à moindre coût. Dans cette optique, l’OM tourne son regard vers le continent africain…

La semaine dernière, L’Equipe indiquait que des négociations avancées étaient en cours entre l’Olympique de Marseille et le TP Mazembe en vue d’un accord de partenariat. Et au sein de cette formation, un attaquant particulièrement prometteur a retenu l’attention des recruteurs olympiens. Effectivement, Le 10 Sport indique en ce début de semaine que l’Olympique de Marseille était tout proche de faire une offre pour Jackson Muleka, attaquant de 20 ans, lors du dernier mercato hivernal. A cette époque, le TP Mazembe n’était pas vendeur. Mais si un partenariat entre l’OM et le club congolais venait à se concrétiser, alors cette situation pourrait se décanter pour Marseille au mercato…