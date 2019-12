OM : Un gardien d’avenir repéré très loin de Marseille

Dans : OM.

Bien fourni au poste de gardien de but, l’Olympique de Marseille ne s’interdit pas de renforcer cette position. Un jeune portier serait suivi en Normandie.

Compte tenu de ses limites financières, l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment le choix. Le club dirigé par Jacques-Henri Eyraud doit s’adapter et miser davantage sur les jeunes. On parle bien sûr des talents du centre de formation, mais aussi de joueurs de la région et d’ailleurs. La preuve, les scouts marseillais auraient repéré un élément prometteur du côté d’Evreux. D’après le site d’Actu Foot, le pensionnaire du Vélodrome suivrait les performances d’André Costa Da Silva.

Formé au Havre comme le dernier rempart olympien Steve Mandanda, le portier de 18 ans a quitté le HAC cet été pour évoluer avec les U19 du club normand. A noter que la cible de l’Olympique de Marseille a déjà été convoquée à quatre reprises avec l’équipe première qui évolue en National 3. Mais l’actuel deuxième de Ligue 1 ne serait pas le seul intéressé puisque plusieurs formations en Angleterre et en Espagne suivraient également son évolution. Tout comme la Fédération angolaise qui envisage de l’installer dans la cage de sa sélection nationale.

Un poste bouché

Reste à savoir si l’Olympique de Marseille a vraiment besoin d’attirer André Costa Da Silva sachant que le poste de gardien est déjà bien fourni. Il est vrai que le remplaçant Yohann Pelé devrait partir en fin de contrat l’été prochain. Mais derrière le titulaire Mandanda, les jeunes Ahmadou Dia (20 ans) et Simon Ngapandouetnbu (16 ans) attendent leur chance et participent aux séances du coach André Villas-Boas.