OM : Un étonnant avenir se profile pour ce défenseur

Arrivé à Marseille en 2015 sur la pointe des pieds au sein d’une équipe en difficulté, Rolando a tout d’abord été moqué en raison de sa lenteur et de son style pas toujours académique. Au fur et à mesure, le défenseur central a prouvé en enchainant les matchs qu’il était plutôt solide à son poste, et même s’il n’est pas toujours indiscutable, il possède clairement la confiance de Rudi Garcia. Avec son expérience, il aborde donc les derniers mois de son contrat, même s’il a révélé un peu à la surprise générale qu’il discutait pour prolonger à l’OM. En effet, le central de 32 ans semblait clairement se diriger vers la sortie cet été, avec la volonté de rajeunir la charnière et trouver un grand espoir à ce poste.

« Je me laisse du temps pour réfléchir. Je suis bien ici, j'ai vécu des choses difficiles mais aujourd'hui il y a un beau projet et j'en fais partie. J'ai eu une petite conversation avec le coach, on s'est dit des choses importantes pour nous et pour le club. On ne sait pas ce qui peut se passer, ça dépend de beaucoup de choses… », a expliqué Rolando, qui entretient l’espoir de prolonger son aventure à l’OM. Reste à savoir si le club olympien en a vraiment l’intention, ou s’il souhaite garder son défenseur très motivé jusqu’au bout de l’exercice. Cela pourrait bien dépendre aussi du classement final de l’OM.