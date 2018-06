OM : Un entraineur très influent demande à Balotelli de trancher

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Le transfert de Mario Balotelli à l’Olympique de Marseille se précise. Mais comme l’expliquait RMC ce week-end, les négociations continuent au sujet du futur salaire de l’attaquant de 27 ans. Ainsi, aucun accord n’a encore été trouvé pour l’instant, ce qui fait les affaires de Mino Raiola, le puissant agent italien ayant la volonté de faire trainer ce dossier en longueur. Cela a le don d’agacer les dirigeants olympiens, mais pas seulement. Nouveau sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini souhaite faire de l’attaquant de l’OGC Nice son homme de base en attaque.

Et pour l’ancien entraîneur de Manchester City, il est important que Super Mario tranche rapidement la question de son avenir. « J'espère qu'il trouvera sa prochaine équipe le plus tôt possible, ce serait mieux. Mario a des qualités, ça dépendra de lui. Il doit profiter des opportunités qu'il aura à sa disposition » a expliqué Roberto Mancini à Radio 1. Une déclaration qui pourrait encourager Mario Balotelli à accélérer les négociations avec Marseille, Roberto Mancini étant assurément l’un des entraîneurs ayant le plus d’emprise sur lui depuis de nombreuses années. Involontairement, le patron de la sélection italienne pourrait donc aider l’OM…