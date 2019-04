OM : Un énorme clash à l'origine du malaise Luiz Gustavo ?

Dans : OM, Ligue 1.

Plus titulaire avec l’OM depuis le 2 février et une défaite à Reims, Luiz Gustavo ne fait clairement plus partie des plans de Rudi Garcia.

Incroyable quand on repense à la saison XXL du Brésilien l’an passé, lequel était assurément l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Cette grosse mise à l’écart interpelle les supporters, les médias… mais également les joueurs de l’OM dans le vestiaire. Selon un joueur, interrogé par RMC Sport, un clash entre l’ancien Bavarois et Rudi Garcia pourrait d’ailleurs être à l’origine de cette situation ubuesque.

« Tout le monde est persuadé qu’il y a eu une brouille entre Gustavo et le coach, ce n’est pas possible autrement. Même nous, on est surpris. Est-ce que Luiz a refusé de jouer en défense ? Il est apprécié de tous mais il reste discret, peu bavard et n’a pas fait de vagues à ce sujet, en tout cas » a confié ce joueur, persuadé que Luiz Gustavo et Rudi Garcia se sont écharpés, ce qui a provoqué la mise à l’écart de l’international brésilien. Dommage pour Marseille, quand on connaît l’immense talent de Luiz Gustavo, lequel ne serait pas de trop pour finir la saison en boulet de canon…