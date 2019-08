OM : Un échange XXL Thauvin-Suso suggéré à Marseille

Dans : OM, Mercato, Serie A.

André Villas-Boas a confié mercredi que Florian Thauvin avait 90% de chance de rester à l'Olympique de Marseille d'ici la fin du mercato, l'idée d'un départ du champion du monde semblant se heurter à la réalité du marché des transferts. Agent de joueur, il a notamment transféré Ferland Mendy de Lyon au Real Madrid cet été, Yvan Le Mée a une suggestion à faire aux dirigeants de l'OM pour à la fois offrir un nouveau challenge à Florian Thauvin et s'offrir un joueur de qualité en contrepartie.

Et l'agent de joueurs d'envisager une opération entre Marseille et l'AC Milan. « Le prix demandé par l’Olympique de Marseille aujourd’hui pour Florian Thauvin est plus haut que la vraie valeur du garçon. Mais l’OM veut surfer sur les prix astronomiques, incroyables que l’on voit. Quand on entend 50-60ME, ils ne trouveront pas un club à ce prix-là. Marseille l’a installé à un niveau de salaire très haut, et tant mieux pour lui (...) Ce qui serait bien pour Thauvin, c’est d’entrer dans le cadre d’un échange. Par exemple, Suso veut partir de l’AC Milan, c’es un très bon joueur, il a un profil qui plait bien à Marseille. Prendre Suso et faire partir Thauvin, cela me semblerait bien pour les deux. Florian pourrait découvrir un autre club, de voir un autre championnat... », a confié, sur la chaîne L'Equipe, Yvan Le Mée. On peut rêver.