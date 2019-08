OM : Un départ cet été, pour lui c’est niet et c’est non négociable

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une saison décevante en 2018-2019, Dimitri Payet a l’intention de remettre les pendules à l’heure sous la houlette d’André Villas-Boas.

Affuté lors des matchs de préparation, l’international tricolore aurait néanmoins pu vivre un été bien plus mouvementé. Et pour cause, plusieurs formations ont songé à le recruter, comme le principal intéressé l’a confirmé sans langue de bois en conférence de presse. Néanmoins, il était hors de question pour celui qui est désormais l’ancien capitaine de l’OM, de quitter le navire après une saison si décevante et si éprouvante pour tout le monde.

« Je vais finir par croire qu’on veut me mettre à la porte (rires). Mon agent m’a rapporté des intérêts, mais c’était clair dans ma tête depuis la fin de saison dernière. Pas de départ cette année, je voulais rester et faire une belle saison, il n’y a pas eu de réflexion de ma part sur ce mercato. On a vécu une saison difficile collectivement et individuellement, mais la qualité de nos joueurs ne se perd pas comme ça » a rappelé le Réunionnais, motivé comme jamais à l’idée de prouver sa véritable valeur. Et qui espère bien renvoyer l’OM sur le podium d’ici quelques mois…