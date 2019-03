OM : Un coup de pression des cadres ? Les jeunes craignent degun

Dans : OM, Ligue 1.

Lors des derniers matchs de Ligue 1, la jeunesse a clairement pris le pouvoir au sein de l'Olympique de Marseille.

Il y a quelques semaines encore, Luiz Gustavo, Dimitri Payet, Adil Rami et Kevin Strootman formaient la colonne vertébrale du club phocéen. Mais à cause des blessures des uns et des mauvaises performances des autres, tout ce joli monde se retrouve désormais sur le banc des remplaçants. Cela a par exemple été le cas dimanche dernier lors de la belle victoire contre l'ASSE (2-0). Si Mario Balotelli a de nouveau marqué les esprits durant cette rencontre, la jeunesse de la charnière centrale (Kamara et Caleta-Car) et de l'entrejeu (Lopez et Sanson) a aussi fait parler au Vélodrome. Et en bien, comme le confirme Jean-Charles De Bono.

« Je pense que Garcia a fait les bons choix. Il fallait s’appuyer sur des jeunes de talent et c’est le cas. Depuis quelques matchs, les jeunes prouvent qu’ils ont la qualité pour jouer au plus haut niveau. Ça a poussé les joueurs d’expérience sur le banc de touche. Ça leur met un petit peu la pression, est-ce qu’ils vont être capables de la supporter de la part des anciens ? Mais je pense que c’est dans l’optique de l’avenir du club de miser sur ces joueurs. Aujourd’hui, ils ont le rendement espéré. Je pense que c’est une bonne chose. Maintenant l’avenir nous le dira, voir un petit peu le comportement des anciens vis-à-vis des jeunes, aux entraînements, voir comment ils vont les pousser. Moi je pense qu’ils vont supporter cette pression parce qu’ils se sont imposés assez facilement. Mais on verra », a expliqué le consultant de FC Marseille, qui espère que les joueurs expérimentés en manque de temps de jeu ne retourneront pas le vestiaire de l'OM, alors que Marseille repense au podium après cinq matchs sans défaite.