OM : Un come-back de Mandanda ? N'importe quoi !

Dans : OM.

De retour au premier plan avec l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda impressionne, à commencer par l'entraîneur des gardiens du club phocéen.

Non Steve Mandanda n’est pas fini ! Pointé du doigt la saison dernière, le gardien de l’OM fait désormais l’unanimité. De retour à son niveau d’antan, El Fenomeno marseillais profite également de la blessure d’Hugo Lloris pour être titulaire avec l’équipe de France. Cependant, pour l’entraîneur des gardiens de l’OM, Wil Coort, la baisse de régime du portier français la saison dernière est tout simplement due à une perte de confiance, comme il l’a expliqué dans Objectif Matchs, sur le compte Youtube officiel de l’OM.

« Ce que je pense du come-back de Steve ? Je ne suis pas d’accord avec la notion de come-back. Il était toujours là. Et chacun peut avoir dans sa carrière un problème à un moment donné. Quand vous avez le talent, les capacités et l’expérience, vous ne pouvez pas devenir un moins bon gardien du jour au lendemain, c’est impossible. Donc la seule chose qui a pu éventuellement se passer l’an dernier, c’est qu’il avait peut-être perdu confiance, c’est tout. Je n’ai pas fait grand-chose depuis mon arrivée. Le seul truc que je peux faire, c’est de l’accompagner mentalement. C’est lui et ce qu’il a à faire pour travailler. Pas moi. J’essaie juste de l’aider. Et il a fait un travail fantastique jusqu’ici. Sa façon de travailler, sa manière d’approcher les matchs, la façon dont il s’entraîne au quotidien. C’est le leader de l’équipe. Il en est le capitaine. J’ai vraiment été surpris. Je savais qu’il était fort, mais pas à ce point », déclare l’entraîneur des gardiens, arrivé avec André Villas-Boas cet été. L'OM est, aujourd'hui, dauphin du PSG en Ligue 1, et les performances du gardien ne sont pas étrangères à ce résultat.