OM ‍: Un club prêt à se saigner pour faire pleurer Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Une saison et puis s'en va pour Mason Greenwood à l'OM ? Les Marseillais ne le souhaitent pas, mais des grands clubs européens préparent leurs attaques en vue de la fin de saison.

Un an après son recrutement en provenance de Manchester United, Mason Greenwood va être victime de son succès. Il ne fait plus aucun doute que l’OM s’attend à être attaqué cet été pour sa star anglaise, qui empile les buts avec le club marseillais et a connu une adaptation express en Ligue 1. Recruté pour 35 millions d’euros, l’ailier olympien en vaudrait presque le double, tant les courtisans sont de premier plan. La presse espagnole annonce que le FC Barcelone en a fait sa priorité, malgré des moyens financiers limités. Le Bayern Munich est aussi sur les rangs, mais Calcio Mercato évoque une énorme envie de la part de la Juventus Turin de damner le pion à tout le monde.

La Juventus prête à faire un gros effort

Le club transalpin n’a pas forcément la surface financière pour dépasser la barre des 50 millions d’euros, mais l’état-major de la formation piémontaise, pas vraiment satisfait de son effectif, envisage un énorme coup de balai pour faire de la place dans sa masse salariale. Exit les Dusan Vlahovic, Douglas Luiz ou Arkadiusz Milik, et place à Mason Greenwood pour être la nouvelle star de la Juventus. Le média italien le confirme, si la Vieille Dame parvient à faire du tri dans son effectif, alors elle mettra le paquet pour faire venir l’ancienne pépite de Manchester United, en qui elle croit beaucoup pour l’aider à franchir un nouveau cap sous Thiago Motta. L’entraineur italien est toujours contesté après une saison moyenne, mais il conserve la confiance de ses dirigeants pour la saison prochaine.

Seule certitude, pour l’OM, il va falloir se préparer sérieusement à repousser de sacrés offres. Et pour le moment, c’est avec l’accord de Greenwood, qui n’a pas l’intention de partir et entend bien découvrir la Ligue des Champions avec le maillot marseillais sur le dos.