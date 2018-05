OM : Un clash avec Payet sur la gestion de sa blessure ?

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Blessé pendant la finale de l’Europa League face à l’Atlético Madrid, Dimitri Payet est aussi forfait pour la Coupe du monde avec la France.

C’est du moins ce qu’a expliqué Didier Deschamps, pas convaincu par le possible rétablissement à temps du meneur de jeu tricolore. Touché avant Guingamp par une petite déchirure à la cuisse, l’ancien stéphanois avait tout tenté pour être apte en vue du match à Lyon de mercredi. Le délai était très court pour se remettre d’une telle blessure, et le risque pris pour un joueur qui n’avait pas pu s’entrainer de la semaine était énorme. La cuisse n’a pas tenu et c’est désormais une absence plus longue qui se profile.

Selon L’Equipe, Didier Deschamps pourrait en voulait à Rudi Garcia d’avoir effectué un pari perdu d’avance avec le Réunionnais, qui avait peu de chances de tenir physiquement dans un match à grosse intensité quelques jours seulement après une déchirure. Le quotidien sportif précise même que Dimitri Payet va aussi avoir du mal à digérer ce forcing pour jouer ce match, aussi capital soit-il, alors que cela le prive d’une Coupe du monde pour laquelle il était revenu très fort. Pour le numéro 10, les vacances forcées vont forcément faire du bien, et vont surtout éviter de remettre trop rapidement sur la table la gestion de cette blessure qui va faire parler.