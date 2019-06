OM : Un cauchemar, le mercato commence mal à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

André Villas-Boas l'a bien compris en signant son contrat d'entraîneur à l'Olympique de Marseille, il devra faire un mercato malin, Frank McCourt ne souhaitant plus injecter des dizaines de millions d'euros sur le marché des transferts. Mais le nouveau technicien de l'OM a appris que son premier vrai renfort pourrait être le retour d'un attaquant dont le nom donne de l'urticaire aux supporters marseillais. En effet, alors qu'il avait été prêté au dernier mercato d'hiver pour un an et demi à Galatasaray, Kostas Mitroglou s'apprête à revenir dès cet été à Marseille. Motif de cet improbable come-back, les performances sportives de l'attaquant grec qui en six mois a marqué un but et a enchaîné les blessures. Selon L'Equipe, une possibilité contractuelle existe pour que Mitroglou revienne à l'Olympique de Marseille, Galatasaray semblant étudier actuellement la piste...Mario Balotelli.

Cependant le quotidien sportif précise que Galatasaray et l'OM pourraient s'entendre pour une autre solution, à savoir le départ de Kostas Mitroglou pour un autre club, et pourquoi pas l'Olympiakos, qui a enrôlé Mathieu Valbuena cette semaine. Reste que l'ombre du barbu grec plane au dessus du Vélodrome et cela ne doit pas rassurer les supporters phocéens, lesquels pensaient en avoir fini avec celui qui avait été un panic buy à 15ME au mercato 2017.