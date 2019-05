OM : Un carnage à Marseille, Vincent Duluc craint vraiment le pire

Dans : OM, Ligue 1.

Alors qu'il ne lui reste plus que trois matches à jouer cette saison, l'Olympique de Marseille va tout droit non pas au but, mais dans le mur, puisque la possibilité de voir l'OM dérocher un ticket européen paraît de plus en plus improbable. Et cela aura des effets directs sur le budget du club phocéen, qui enchaîne les saisons sans Ligue des champions et sans le jackpot financier qui va avec. Pour Vincent Duluc, si l'Olympique de Marseille finit en dehors des places européennes, alors le désastre sera inévitable.

Pour le journaliste, la situation de l'OM est vraiment dramatique. « Si l’OM n’est pas européen, alors ça va être une boucherie cet été. Je ne vois pas comment Rudi Garcia peut s’accrocher, malgré sa prolongation de contrat, je ne vois pas comment Jacques-Henri Eyraud peut rester. Et avec cet effectif dont la masse salariale fait qu’ils se dirigent vers des problèmes financiers énormes avec 80% de leurs actifs qui sont invendables, je pense qu’ils vont vers un énorme gadin. Franchement, ça ne sent pas bon », prévient Vincent Duluc, qui sait bien que les impératifs du fair-play financier vont rattraper l'Olympique de Marseille et que cette fois il sera impossible de s'en tirer avec des promesses. Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud vont devoir prendre des décisions.