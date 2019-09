OM : Un buteur dispo pour 3 ME, Marseille doit foncer !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Ligue 2.

Cet été durant le mercato, l’Olympique de Marseille a cassé sa tirelire pour offrir à André Villas-Boas le buteur qu’il souhaitait, à savoir Dario Benedetto. Moyennant environ 15 ME, le club phocéen a obtenu le renfort de l’Argentin, lequel s’est parfaitement fondu dans le collectif en marquant déjà 2 buts en Ligue 1. Mais de l’avis quasiment unanime à Marseille, un second buteur ne serait pas de trop au mercato hivernal, Valère Germain semblant incapable d’évoluer dans un système en 4-3-3. Ancien joueur de l’OM, Joël Cantona a soumis une idée à 3 ME aux dirigeants.

« Si l’OM a 2-3 millions d’euros à mettre, en Ligue 2 ça ne vaut pas plus. Tino Kadewere du Havre, c’est 8 buts en 5 matchs. C’est un avant-centre du Zimbabwe. Il est de 1996, il a 23 ans. Il faut se servir de Mandanda qui a été au Havre et qui a de bonnes relations avec eux. Il faut le faire signer tout de suite parce qu’à 3-4 millions Le Havre le lâche. C’est beaucoup d’argent en Ligue 2. Mais est-ce qu’on les a ? Tout le monde le connait maintenant, mais il a fallu attendre qu’il mette huit buts. On a besoin d’un avant-centre, parce que Benedetto c’est un neuf et demi on a bien vu. Ce serait bien qu’il y ait un appui, un avant-centre. Tout le monde rajeunit ses effectifs avec des gars de 20, 21 ans. Lille, Nice… » a commenté sur Football Club de Marseille l’ex footballeur professionnel de l’OM. Reste à voir si la cote de Tino Kadewere explose d’ici le mercato hivernal…