OM : Un buteur de L1 ciblé, Marseille veut exfiltrer Germain

Titulaire à seulement 9 reprises cette saison, Vaère Germain (2 buts, 2 passes décisives) ne fait clairement pas l’unanimité à l’Olympique de Marseille.

Incapable de briller dès lors qu’il évolue seul en pointe, l’attaquant de 29 ans pourrait bien être une victime des choix d’André Villas-Boas lors du prochain mercato estival. C’est tout du moins ce que L’Equipe indique en ce début de semaine, précisant que le salaire imposant de l’ancien Monégasque, qui émarge à plus de 300.000 euros mensuels à Marseille, ne plaide pas en sa faveur. Et preuve que l’actuel deuxième de L1 souhaite se débarrasser de Valère Germain, l’identité de son potentiel successeur a d’ores et déjà dévoilée.

Homme fort du Stade de Reims depuis un an et demi, le prometteur et polyvalent Boulaye Dia plaît particulièrement à Andoni Zubizarreta et à son compère du secteur sportif, André Villas-Boas. Les deux hommes se souviennent notamment du calvaire que l’attaquant champenois avait fait vivre aux défenseurs marseillais lors de la première journée au Vélodrome (défaite 0-2 de l’OM contre Reims). Auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 16 apparitions en Ligue 1 cette saison, l’attaquant de 23 ans est sous contrat avec le Stade de Reims jusqu’en juin 2022. Il ne sera donc pas aisé pour Marseille de rafler la mise, d’autant que son profil d’attaquant à la fois physique et rapide a de quoi plaire en Angleterre…