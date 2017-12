OM : Un buteur à 1ME pour renforcer l'attaque au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille a recruté deux attaquants au mercato : Valère Germain et Kostas Mitroglou. Aujourd’hui, difficile de dire que les deux buteurs ont convaincu puisque le premier n’a pas marqué en Ligue 1 tandis que le second peine à se montrer à son avantage dans le jeu olympien. Du coup, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud pourraient être à l’affût d’opportunités cet hiver pour se renforcer dans ce secteur de jeu. Ce dimanche, la presse anglaise révèle une piste surprenante qui serait creusée par les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Le Daily Mail indique que le club phocéen s’intéresse de près à Tyler Roberts, jeune attaquant de 18 ans prêté par West Bromwich à Walsall en League One (3e division anglaise). En fin de contrat dans six mois, l’homme aux cinq buts en championnat pourrait représenter une belle opportunité pour Marseille, qui se serait déjà « immiscé dans le dossier » et tenterait de rafler la mise pour environ 1ME selon les informations du tabloïd britannique. D’autres formations de Premier League observeraient l’international des moins de 21 ans du Pays de Galles, mais l’OM tiendrait la corde. Une piste surprenante mais qui pourrait renforcer l’OM à moindre coût…