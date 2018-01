OM : Un banni de Premier League pour oublier le bug Mitroglou ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Hué par la majorité des supporters de l’Olympique de Marseille lors de sa sortie contre Valenciennes dimanche après-midi au Stade Vélodrome, Kostas Mitroglou pourrait quitter la France dès cet hiver. Un prêt de six mois est notamment envisagé dans le but de relancer l’international grec. En cas de départ de ce dernier, l’OM serait alors dans l’obligation de recruter un attaquant afin de doubler le poste de Valère Germain pour la deuxième partie de saison. Et ce mardi, la presse italienne ressort un vieux nom du mercato estival, celui de Stefano Okaka (28 ans).

En manque de temps de jeu à Watford, l’international italien (4 sélections, 1 but) souhaite toujours quitter son club. « Je ne vis pas une bonne situation, je veux jouer. J'ai parlé avec Gino Pozzo (propriétaire de Watford) et j'espère que tout pourra être réglé en parfaite harmonie » a-t-il d’ailleurs commenté dans la presse italienne. Ainsi, deux clubs se sont positionnés selon la Gazzetta dello Sport : Marseille et le Torino. Reste à savoir le prix que demandera Watford pour son attaquant, titulaire à seulement 6 reprises cette saison. En août 2016, Stefano Okaka avait été transféré en provenance du RSC Anderlecht contre la somme de 6ME. Surtout, il avait signé un bail très longue durée à Watford puisqu’il est sous contrat jusqu’en juin 2021. Rien que ça…