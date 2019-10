OM : Un banc en carton à Marseille, Larqué accuse !

Dans : OM, Ligue 1.

En l’absence de Dimitri Payet, suspendu, et Florian Thauvin, blessé, l’Olympique de Marseille a nettement moins bien carburé, la défaite de la semaine passée à Amiens concrétisant ce passage à vide de l’équipe d’André Villas-Boas. Et même si l’OM est loin d’être distancé au classement, il est évident que le club phocéen doit vite renouer avec la victoire alors que calendrier va se muscler, le PSG, le LOSC et l’OL arrivant sur la route de Marseille. Mais ce dimanche, dans La Provence, Jean-Michel Larqué fait part de ses doutes concernant l’Olympique de Marseille, l’ancien footballeur, redevenu consultant, étant convaincu que l’effectif marseillais n’est pas à la hauteur des objectifs affirmés en début de saison, à savoir viser le podium.

Et Jean-Michel Larqué de dire sa façon de penser. « Sans porter de jugement sur les jeunes, je suis très inquiet quand je vois les remplaçants. Ça fait peur. Sur le banc, il n’y a même pas un joueur qui a 100 matches de Ligue 1, hormis Yohann Pelé. Incontestablement, sur le plan quantitatif, il faut que l’OM se renforce. Ce n’est pas possible. On sent de la fragilité », prévient l’ancien capitaine de l’ASSE, qui ne voit pas comment André Villas-Boas pourra faire des miracles avec son équipe si Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ne font pas des efforts au mercato d’hiver.