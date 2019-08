OM : Un attaquant en plus au mercato ? Marseille reste discret

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les départs et les renforts sont rares cet été à l'Olympique de Marseille, les exigences financières de l'UEFA ayant incité les dirigeants phocéens à la prudence. Mais, l'OM veut tout de même tenter quelques coups, qui ne seront évidemment pas spectaculaires, mais auront au moins le mérite de proposer à André Villas-Boas des choix tout au long de la saison. C'est ainsi que ce samedi, La Provence assure que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta auraient une petite idée concernant la venue d'un nouveau joueur d'ici la fin du marché des transferts dans un peu plus de deux semaines.

En effet, l'Olympique de Marseille semble travailler discrètement, du moins jusqu'à ce jour, sur le dossier d'un ailier gauche afin de remplacer poste pour poste Lucas Ocampos, lequel a quitté l'OM lors de ce mercato pour signer au FC Séville. Car si Dimitri Payet a pris la place de l'Argentin, André Villas-Boas semble vouloir d'autres solutions. Reste que trouver un joueur au profil offensif à cet instant du mercato n'est pas la chose la plus facile du monde, surtout lorsqu'on s'appelle l'Olympique de Marseille et que l'on veut tirer les prix vers le bas.