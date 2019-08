OM : Un assaut XXL lancé pour Sanson au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Ce dimanche soir, Naples se rend à l’Orange Vélodrome pour y disputer un match amical de gala contre l’Olympique de Marseille.

Et du côté des recruteurs transalpins, la performance d’un homme sera attentivement scrutée, celle de Morgan Sanson. Et pour cause, Tutto Mercato Web affirme ce dimanche que le milieu de terrain de Marseille, qui ne sera pas retenu en cas de grosse offre cet été, a retenu l’attention de Carlo Ancelotti en cette période de mercato et pourrait faire l’objet d’une proposition concrète de Naples dans les semaines à venir.

« Naples pense à Morgan Sanson. Les dirigeants italiens étudient le profil du joueur et une offre pourrait être formulée dans les prochaines semaines » indique le média, pour qui l’avenir de Morgan Sanson pourrait donc s’écrire du côté de San Paulo d’ici la fin du mois d’août. Le joueur, qui a clamé son envie de poursuivre l’aventure à Marseille, où il est séduit par le discours d’André Villas-Boas, pourrait tout de même voir d’un bon œil cet intérêt. Car il n’y a encore pas si longtemps, c’est à des clubs moins prestigieux comme West Ham qu’il était associé au mercato…