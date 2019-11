OM : Un ancien coach témoigne, Payet peut devenir un vrai boulet

Dans : OM.

Étincelant face à l’Olympique Lyonnais (2-1), Dimitri Payet a porté l’Olympique de Marseille dimanche dernier. Quant à la suite de la saison, Franck Passi n’est sûr de rien.

Sa suspension de quatre matchs oubliée, Dimitri Payet revient en grande forme à l’Olympique de Marseille. En tout cas, le milieu offensif, qui s’était mis une sacrée pression avec ses déclarations avant la rencontre, a été décisif face à l’Olympique Lyonnais le week-end dernier. Avec un tel niveau de jeu, le Réunionnais pourrait bien permettre au club phocéen d’atteindre ses objectifs. Reste à savoir si l’ancien Stéphanois se montrera régulier. Rien n’est moins sûr selon Franck Passi qui, en tant qu’ex-entraîneur de l’OM, sait à quel point Payet peut poser problème au sein d’un groupe.

« Dimitri, c’est quelqu’un de très talentueux… On le sait. Après, son caractère… ça fluctue ! Il y a des jours où il a envie de démontrer. Il l’a fait avec Marseille, il l’a fait avec l’équipe de France aussi. Et il y a d’autres moments où il est moins concentré sur le sujet, a confié le technicien à Football Club de Marseille. A ce moment-là, on retrouve le Payet entre deux, celui qui tire vers le bas. Dimanche, il a tiré son équipe vers le haut. Il faut souhaiter qu’il continue à le faire sur les matchs qu’il reste. » Si l’on interrogeait Rudi Garcia sur le cas Payet, nul doute que l’entraîneur lyonnais aurait également des choses à dire…