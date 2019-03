OM : Trop bon, trop con, c'est le danger avec Mario Balotelli !

Dans : OM, Ligue 1.

Ce dimanche soir, les retrouvailles entre Mario Balotelli et l'OGC Nice s'annoncent spectaculaires, l'attaquant italien de l'Olympique de Marseille ayant clairement l'intention de prouver à Patrick Vieira qu'il a eu tort de se prendre la tête avec lui. Et sur sa forme récente, Super Mario pourrait poser des sacrés problèmes à la défense azuréenne, pas toujours rassurante. Quoi qu'il en soit, du côté de l'OM on n'a que du bien à dire de Mario Balotelli, dont le comportement est idéal depuis qu'il a signé à l'Olympique de Marseille en toute fin du mercato d'hiver.

Mais dans Aujourd'hui en France, Alexandre Dellal, adjoint de Lucien Favre lorsque ce dernier entraînait l'OGC Nice, prévient les dirigeants de l'OM, il ne faut jamais rien lâcher à Mario Balotelli sous peine de le regretter amèrement. Et même si l'attaquant italien sait se montrer très touchant, le danger rode toujours. « Il a cultivé ce côté seul contre tous. Mario s’est créé un personnage mais il a aussi un côté gros nounours. Il n’a jamais été vraiment apaisé dans sa vie. Il a besoin de se sentir entouré, d’amour et d’écoute. Il est dur à apprivoiser car il ne faut pas non plus être trop docile avec lui parce que, sinon, t’es mort », fait remarquer le technicien qui a eu l'occasion de découvrir cela à Nice.