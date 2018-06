OM : Trois noms sortent en cas de crash avec Balotelli

Dans : OM, Mercato.

Faire venir Mario Balotelli, c’est aussi faire venir Mino Raiola. Cette phrase bien connue dans le monde du football démontre que l’opération visant à faire signer l’attaquant de Nice cet été sera forcément compliquée à mener à bien, l’international italien possédant un agent extrêmement gourmand financièrement, et difficile à convaincre. Vaccinés par l’été dernier, les dirigeants olympiens doivent forcément travailler sur d’autres pistes si jamais les discussions venaient à capoter. Et L’Equipe révèle ce jeudi trois premiers noms couchés par les recruteurs marseillais en cas d’échec pour la venue de Mario Balotelli. On retrouve principalement des joueurs déjà cités par le passé, et qui sont visiblement toujours cochés par les dirigeants provençaux.

Il s’agit en premier lieu de Moussa Dembélé, qui brille depuis deux saisons avec le Celtic Glasgow, mais n’a toujours pas trouvé preneur dans un club d’un championnat plus prestigieux. On retrouve ensuite Wissam Ben Yedder, qui malgré quelques coups d’éclat, n’est pas toujours titulaire avec le FC Séville. Et enfin Vincent Aboubakar, auteur d’une grosse saison avec le FC Porto, et qui conserve une très belle cote dans le championnat de France après ses performances avec Lorient. Des finisseurs qui ont le mérite d’être bien connu dans l’hexagone, même si là aussi, leur venue ne sera pas facile à boucler si le besoin s’en faisait ressentir.