OM : Trois clubs suggérés au mercato pour le Cavani du pauvre

Si l’Olympique de Marseille veut tenter un coup en attaque, le club provençal devra très certainement se séparer de Clinton Njié.

Bien utile en début de saison, l’ancien lyonnais a depuis chuté, à la fois dans son rendement, mais surtout dans la hiérarchie des attaquants. Autant dire que Rudi Garcia ne retiendra pas celui qui est pourtant de loin le plus efficace de ses buteurs. En effet, grâce à son très bon début de saison, et a une utilisation très parcimonieuse par la suite, le Camerounais affiche un total de cinq buts et une passe décisive en seulement 451 minutes de temps de jeu. Soit une action décisive toutes les 75 minutes, pour des statistiques très proche de celles d’Edinson Cavani.

L’attaquant, surnommé « le Cavani bon marché », par France Football, pourrait néanmoins bénéficier de cette belle réputation pour se retrouver un nouveau point de chute en France, affirme l’hebdomadaire spécialisé. Ainsi, les noms de Nantes, Montpellier et Rennes, trois équipes qui peinent à se trouver des finisseurs en cette première partie de saison, sont cités. Des paris qui pourraient se tenter cet hiver, même si l’OM a tout de même lâché 7 ME pour récupérer le Lion Indomptable. Autant dire que les Phocéens attendront tout de même une offre digne de ce nom en ce mois de janvier.