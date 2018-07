OM : Tout est réglé, l'OM tient sa première recrue pour 20ME !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OL.

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère enfin. Tandis que le club phocéen galère à boucler le dossier Mario Balotelli avec l’OGC Nice, cela semble aller plus vite pour le renfort tant espéré par Rudi Garcia en défense centrale. En effet, l’OM tient sa première recrue de l’été avec l’international croate de 21 ans, Duje Caleta-Car. Présenté comme très prometteur, le solide colosse de Salzbourg, également pisté par l’Olympique Lyonnais selon certains bruits de couloir, va s’engager en faveur de l’OM.

Foot Mercato confirme l’information en avançant qu’un accord à hauteur de 20ME hors bonus a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et le club autrichien de Salzbourg. De son côté, le Croate a trouvé un accord longue durée, de quatre ou cinq saisons, avec le club phocéen. Dans son nouveau cocon, Duje Caleta-Car percevra une rémunération de 2ME par an, ce qui ne fera pas de lui l’un des plus gros salaires de l’effectif marseillais (il sera moins bien payé que Sertic ou Abdennour). Le média spécialisé précise par ailleurs que pour s’offrir le joueur, l’OM a grillé l’Inter Milan et le FC Séville, qui en avait fait des priorités. C’est donc un très joli coup, tout en discrétion, que le club marseillais s’apprête à officialiser après le Mondial.