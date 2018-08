OM : Tony Chapron balance un scoop qui va faire rager l'OM

Dans : OM, Ligue 1, Nîmes.

Désormais à la retraite, après sa triste fin de carrière comme arbitre, Tony Chapron est consultant pour Canal+ cette saison. Et pour sa première participation au Late Football Club, l'ancien arbitre est revenu sur le fameux penalty oublié dimanche dernier lors du match Nîmes-OM, Valère Germain étant ostensiblement retenu par le maillot, ce qui a échappé à Benoit Bastien...et à la VAR. Mais Tony Chapron a confié qu'en fait il y avait eu un énorme bug et que la vidéo avait bien vu la boulette. Seul problème, l'arbitre n'a pas reçu le message.

« Valère Germain allongé dans la surface de réparation, les gens de la VAR se disent : « hop, on va se saisir des images ». Ils les regardent. Ils constatent qu'il y a un tirage de maillot. Et là alertent l'arbitre : « Arrête, arrête, arrête ! » Sauf que Benoît Bastien, il n'entend rien. Donc il y a un dysfonctionnement de l'oreillette, peut-être qu'il y a un problème de communication dans le stade. Toujours est-il que les arbitres n'entendent pas l'injonction de l'arbitre vidéo et donc eux ils n’ont pas de son et ils continuent. Il y a un dysfonctionnement de l'outil », a expliqué Tony Chapron, confirmant avec plus de détails l'info donnée cette semaine par la direction nationale de l'arbitrage, qui de son côté avait parlé d'un retard et pas d'une panne dans la communication.