OM : Thauvin vaut plus cher que Ngolo Kanté au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Ce lundi, l’Observatoire du football CIES a publié son nouveau classement des valeurs marchandes des joueurs européens. Et certains chiffrent devraient interloquer les supporters de l’Olympique de Marseille, notamment la valeur marchande de Florian Thauvin. Sélectionné pour la Coupe du monde avec les Bleus, le natif d’Orléans voit sa valeur monter en flèche. Effectivement, le n°26 de l’OM vaut désormais la coquette somme de 84ME selon le nouveau classement de l’Observatoire.

Thauvin plus cher que Kanté, Varane et Martial

Un classement dominé par Harry Kane (201ME) dans lequel Florian Thauvin devance notamment Ngolo Kanté, Edinson Cavani, Raphaël Varane ou encore Anthony Martial et Corentin Tolisso. Reste à savoir si Jacques-Henri Eyraud utilisera ce chiffre au moment de négocier l’éventuel départ de l’attaquant marseillais cet été au mercato... Par ailleurs, malgré la belle saison de l’Olympique de Marseille et l’exposition en Europe de certains jeunes comme Zambo Anguissa, Bouna Sarr ou encore Morgan Sanson, aucun autre joueur de l’effectif de Rudi Garcia ne figure dans le classement des 100 joueurs dont la valeur marchande est la plus élevée sur le marché des transferts.